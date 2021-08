Gutachten: Wenig Neues zur PFC-Belastung auf dem Fliegerhorst

Plus Das Gutachten zur PFC-Belastung auf dem Fliegerhorst Penzing liegt vor. Dass es keine umfassenden Antworten liefert, war zu erwarten, schreibt LT-Redakteur Christian Mühlhause.

Jetzt liegt also das Gutachten über die Belastung von Boden und Wasser mit PFC auf dem Fliegerhorst Penzing vor. Viele neue Erkenntnisse sind damit nicht verbunden. Immerhin, das hat das Gutachten gezeigt, gibt es nur eine überschaubare Zahl an Eintragsstellen, an denen Handlungsbedarf besteht, weil Grenzwerte überschritten werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen