Härtere 3G-Regeln für Clubs und Discos sollten überdacht werden

Plus Ungeimpfte brauchen für den Discobesuch wohl bald einen negativen PCR-Test. Die Politik sollte diese verschärfte Regelung noch einmal überdenken, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Es ist wichtig, dass die Clubs und Diskotheken nach monatelanger Schließung endlich wieder eine Perspektive aufgezeigt bekommen. Wegen der steigenden Corona-Zahlen ist es auch nachvollziehbar, dass dabei auf das 3G-Prinzip gesetzt wird. Allerdings gelten ausgerechnet in der arg gebeutelten Branche verschärfte Regeln – der Ärger der Betreiber ist verständlich.