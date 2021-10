Kommentar

vor 18 Min.

In Sachen Corona: Lieber geimpft durchs Leben?

Plus 3G-Plus ist in Landkreis Landsberg gar nicht so einfach, sagt ein Kauferinger Kinobetreiber und hat einen wunden Punkt getroffen. Denn, wer geht schon ins Kino, wenn die Möglichkeiten für einen PCR-Test kaum vorhanden sind und noch dazu viel Geld kosten. Da ist Impfen eigentlich die einfachere Variante, der aber auch nicht alle trauen. Ein Kommentar von LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Von Alexandra Lutzenberger

Die Impffrage ist immer wieder strittig und taucht in regelmäßigen Abständen immer wieder auf. Soll man, soll man nicht? Ist das wirklich eine offene Frage? Sollten nicht alle, die es machen können, (es sei denn, es sprechen gravierende gesundheitliche Gründe dagegen) so solidarisch sein, das zu tun? Viele Ärzte und auch Pflegekräfte haben hier sicher eine ganz andere Meinung als Impfgegner. Bedenken gibt es immer und die Abwägung ist schwer, aber wer einmal gesehen hat, wie sehr die Menschen in den Intensivstationen leiden, der weiß, wie ernst Covid-19 ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen