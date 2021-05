In Wald und Flur: Auf dem richtigen Pfad bleiben

Plus Frauke Vangierdegom meint, sich in Wald und Flur naturgerecht zu verhalten, wäre eigentlich gar nicht so schwer.

Das für diese Tage angekündigte herrliche Wetter bietet sich förmlich an, um die Wanderschuhe zu schnüren oder das Fahrrad abzustauben, um einen ausgedehnten Ausflug zu unternehmen. Jeder von uns lechzt doch danach, endlich mal wieder etwas anderes zu sehen als das heimische Wohnzimmer, den Balkon oder das Homeoffice. Viele Möglichkeiten bieten die Pandemielage und die damit verbundenen Einschränkungen ja nun wirklich nicht. Wer mag es uns dann verdenken, wenn wir in Scharen in die umliegenden Wälder ausschwärmen, um Luft zu holen, die Gedanken fliegen zu lassen und der ganzen, doch sehr bedrückenden Alltagssituation zu entkommen? Niemand – so viel dürfte klar sein.

