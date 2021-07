Intel erzeugt Sogwirkung bei Arbeitskräften

Plus Die mögliche Ansiedlung von Intel in Penzing bereitet anderen Arbeitgebern Sorge. Ein Blick in die Geschichte und die Statistik lohnt, schreibt LT-Redakteur Christian Mühlhause.

Der Landkreis Landsberg steht wirtschaftlich gut da. Die Arbeitslosenquote ist niedrig und es gibt einen guten Branchenmix. Die Ansiedlung von Intel könnte zu einem weiteren wichtigen Standbein werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen