Nine Eleven: Ein Tag, den wir nie vergessen

Plus Vor 20 Jahren schockten die Terroranschläge von New York die Welt. LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger blickt zurück.

Man erinnert sich genau an diesen Tag und was man in diesem Moment gemacht hat. Ich war auf einem Termin, kam zurück in die Arbeit und habe mich gewundert, warum das ganze Redaktionsteam vor dem Fernseher saß. Unglaublich, was man da sah, und man dachte zuerst, es ist einer der vielen Katastrophenfilme. Nine Eleven übertraf sie aber alle, denn bislang glaubte man immer, so was könne in Wirklichkeit nicht passieren. Bilder, die sich für immer einprägten.

