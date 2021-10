Wohnen in Landsberg: Ein erster kleiner Schritt

Plus Die Stadt Landsberg will eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft gründen. Doch es gibt noch viele Fragen zu klären, sagt LT-Redakteur Thomas Wunder.

Nach den vielfachen Verkäufen und Auflösungen von kommunalen Wohnungsgesellschaften am Anfang des Jahrtausends (auch im Landkreis Landsberg) gibt es seit einigen Jahren eine Renaissance der kommunalen Wohnungswirtschaft. Immer mehr Kommunen denken über die Gründung einer eigenen Wohnungsbaugesellschaft zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum nach. Auch die Stadt Landsberg. Ihre Stadträte sind sich darin einig, dass eine solche Gesellschaft die Probleme lösen und zeitnah preisgünstiger Wohnraum geschaffen werden kann.