Kommunalwahl 2020 in Eching am Ammersee: Alle Ergebnisse zur Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Ergebnisse: Eching am Ammersee wählt bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern Bürgermeister und Gemeinderat. Aktuelle Wahlergebnisse lesen Sie hier im Überblick.

Bei uns erfahren Sie die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Eching am Ammersee. Wie sehen die Wahlergebnisse der Gemeinderat- und Bürgermeister-Wahl aus?

Von Daniel Flemm

Hinweis: Wenn die Ergebnisse vorliegen, finden Sie sie in den Grafiken in diesem Text. Bitte laden Sie den Artikel zu einem späteren Zeitpunkt neu, falls noch keine Zahlen angezeigt werden.

Eching am Ammersee wählt: Bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern ist die Gemeinde im Landkreis Landsberg am Lech aufgerufen, neben einem neuen Bürgermeister auch den Gemeinderat neu zu wählen. Die Wahlergebnisse sollen noch am Abend vorliegen. Sobald es soweit ist, finden Sie die Ergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl hier.

Das Ergebnis der Kommunalwahl 2020 in Eching am Ammersee wird voraussichtlich am Abend des 15. März 2020 vorliegen. Mit der Auszählung der Stimmen wird dann begonnen, wenn die Wahllokale schließen. Der Urnengang ist von 8 bis 18 Uhr möglich. Sobald das Ergebnis ausgezählt ist, aktualisieren wir diesen Artikel.

Eching am Ammersee hat den ältesten Bürgermeister des Landkreises: Siegfried Luge ( CSU) ist seit 1996 im Amt, Anfang Januar wurde er von seiner Partei erneut nominiert. Allerdings muss sich der 77-Jährige heuer zum ersten Mal mit einem Konkurrenten messen: Der Bürgerblock stellte den Zweiten Bürgermeister Franz Pentenrieder als Kandidaten für die Bürgermeister-Wahl auf.

Zur Gemeinderatswahl am 15. März 2020 treten ebenfalls CSU und Bürgerblock an - also jene Listen, die bereits im höchsten Gremium von Eching vertreten sind. Mit etwa 1700 Einwohnern hat der Gemeinderat in Eching am Ammersee 12 Mitglieder. Eching ist Teil der Verwaltungsgemeinschaft Schondorf.

Ergebnis der Gemeinderatswahl: Das waren die Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl in Eching am Ammersee

Bei der Kommunalwahl 2014 hatten die Echinger Wähler Siegfried Luge von der CSU eine vierte Amtszeit beschert. Einen Gegenkandidaten hatte Luge damals nicht.

So sah das Ergebnis der vergangenen Gemeinderat-Wahl aus:

CSU : 3 Sitze

: 3 Sitze Bürgerblock 9 Sitze

