vor 47 Min.

Konstanter Arbeitsmarkt

Die Quote pendelt sich ein

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Landsberg hat sich auf den Wert von drei Prozent eingependelt. Im Vorjahreszeitraum lag dieser Wert bei zwei Prozent. Laut Agentur für Arbeit hat sich die Arbeitslosigkeit im Dezember um 37 auf 2015 Personen erhöht.

Aktuell waren im Dezember im Bezirk Landsberg 1121 Männer und 894 Frauen arbeitslos. Es meldeten sich laut Pressemitteilung der Agentur für Arbeit im Dezember 472 Personen neu oder erneut arbeitslos – 72 weniger als vor einem Monat. Im gleichen Zeitraum meldeten sich 446 Männer und Frauen wieder aus der Arbeitslosigkeit ab. Vonseiten der Arbeitgeber wurden 158 neue offene Stellen gemeldet, sodass derzeit 716 freie Arbeitsstellen in der Region Landsberg zur Verfügung stehen.

„Das vergangene Jahr, das uns viel abverlangt hat, haftet auch dem Arbeitsmarkt seine Spuren an“, sagt Oliver Wackenhut, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Weilheim, zu der auch die Region Landsberg gehört. Nicht nur die absoluten Arbeitslosenzahlen liegen um 37,6 Prozent höher als im Vorjahr, das mit einem Jahresdurchschnitt von 2,4 Prozent eine historisch niedrige Quote habe aufweisen können. Im Schnitt lag die Arbeitslosenquote im gesamten Bereich der Agentur für Arbeit in Weilheim bei 3,2 Prozent, wobei diese im Jahresverlauf teils starken monatlichen Schwankungen unterworfen gewesen sei, „je nach Region und politischen Schwankungen“. Auch im Bereich des Kurzarbeitergeldes sei ein nie dagewesenes Ausmaß an Anzeigen zu verzeichnen gewesen. (vaf)

