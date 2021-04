Kreis startet die Luca-App

Was die Bürger jetzt wissen müssen

Die Technik zum Einsatz der Luca-App im Landratsamt steht, die letzten Tests im Gesundheitsamt sind erfolgreich gelaufen. Landrat Thomas Eichinger ( CSU) gibt damit nun auch offiziell den Startschuss für den Einsatz der Luca-App im Landkreis Landsberg.

Im Landkreis kann damit sofort die Luca-App zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eingesetzt werden. Durch die App können Infektionsketten in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt schneller und besser nachverfolgt werden, teilt das Landratsamt mit. Statt sich in Besucherlisten einzutragen, scannen Gäste/Kunden ihren persönlichen QR-Code. Sobald private Treffen wieder möglich sind, könnte die App auch dort genutzt werden.

Um die Gäste-/Kundenregistrierung, die derzeit an vielen Stellen zwingend vorgeschrieben ist, sowie die Übermittlung von Kontaktdaten an die Gesundheitsämter zu vereinfachen, hat das Bayerische Staatsministerium für Digitales eine landesweite Lizenz für die Luca-App erworben. Bürger, Unternehmen, Organisationen und Behörden in Bayern hätten die Möglichkeit, die Luca-App kostenfrei zu nutzen.

Die Luca-App kann ab sofort von den Nutzern von allen Betreibern aus den App Stores (Apple App-Store für IOS Geräte beziehungsweise im Google Play Store für Android Geräte) kostenlos heruntergeladen werden. Informationen zur Funktionsweise und dem Gebrauch der Luca-App für Betriebe, Behörden, Einzelhandelsgeschäfte und sonstige Einrichtungen seien auf der Website des Anbieters zu finden (https://www.luca-app.de/). Dort werde mit einer Gebrauchsanleitung auch geschildert, welche Schritte für den Einsatz notwendig sind. (lt)