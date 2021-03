vor 18 Min.

Krötenwanderung: Wo im Landkreis Landsberg Straßen gesperrt sind

Kröten, Frösche und Molche sind wieder unterwegs. Um die Tiere zu schützen, werden im Landkreis Landsberg auch Straßen gesperrt.

Von Thomas Wunder

Kaum ist der Winter in weiten Teilen Bayerns verschwunden, wird auch die Tierwelt wieder aktiv. Nicht nur die Vögel hört man wieder überall zwitschern, auch die Amphibien erwachen bei frostfreiem Boden aus ihrer Kältestarre. Aufgrund der milden Witterung hat die Amphibienwanderung im Landkreis Landsberg teilweise schon begonnen – Kröten, Frösche und Molche brechen zu einer zeitlich begrenzten, sehr massiven Frühjahrswanderung zu den Laichgewässern auf. Die untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes bittet daher alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Wachsamkeit und sperrt auch Straßen.

Die Amphibien wandern bei nächtlichen Temperaturen um die sechs Grad Celsius aufwärts und feuchter beziehungsweise regnerischer Witterung, teilt das Landratsamt mit. Wandernde Amphibien müssten vielerorts Straßen überqueren, um zu ihren Laichgewässern zu gelangen. Auch die Verkehrszunahme auf ehemals gering befahrenen Straßen hat meist eine große Zahl überfahrener Amphibien zur Folge. Untersuchungen hätten ergeben, dass schon bei einer Verkehrsdichte von 60 Autos pro Stunde 90 Prozent der wandernden Erdkröten überfahren werden. Um den Tieren ein sicheres Erreichen der Laichgewässer zu ermöglichen, lässt die untere Naturschutzbehörde in Zusammenarbeit mit vielen ehrenamtlichen Helfern, dem Landesbund für Vogelschutz und dem Straßenbauamt Weilheim die Schutzzäune bereits wieder aufbauen.

Mit solchen Schutzzäunen soll verhindert werden, dass die Tiere über die Straße wandern. Bild: Thorsten Jordan

Im Landkreis Landsberg werden derzeit 20 Wanderstrecken von Natur- und Tierschützern, Bürgerinnen und Bürgern in Zusammenarbeit mit dem Landesbund für Vogelschutz, Kreisgruppe Landsberg und der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes betreut, so die Pressemeldung. Über einen Zeitraum von mehreren Wochen werden die Zäune morgens und abends bis spät nachts überwacht und dabei Hunderte Tiere sicher über die Straße zum Laichgewässer gebracht.

Wegen der Krötenwanderung wird die Ortsverbindungsstraße Windach-Achselschwang von der Gemeinde Windach in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde bis 30. April während der Nachtstunden (19 bis 7 Uhr) gesperrt. Ebenso wird auch wieder die Ortsverbindungsstraße Issing-Dettenschwang komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Dies gilt bis 31. März von 19 bis 7 Uhr und danach bis 31. Mai von 20 bis 7 Uhr, teilt das Landratsamt mit.

Auf etlichen Straßen wird die Geschwindigkeit reduziert

Auf den Kreisstraßen LL 6 (Mundraching/Lechbrücke, Hagenheim, Thaining), LL 7 (Geretshausen-Weil), LL 17 (Dienhauser Weiher), auf den Staatsstraßen 2055 (Abtsried-Rott), 2027 (Kaltenberg-Klosterlechfeld Bereich Ziegelstadl), 2346 (Achselschwang-Staatsstraße Finning-Schondorf, Brücke Schweinach), 2056 (Grünsink – Hagenheim Gut Memming), sowie auf den Gemeindestraßen Geltendorf-Türkenfeld, Eresinger Weiher und beim Pflaumdorfer Moos wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 50 beziehungsweise 30 Stundenkilometer in jeweils beiden Fahrtrichtungen beschränkt.

Die Geschwindigkeitsbegrenzungen sind laut Landratsamt notwendig um die ehrenamtlichen Amphibienhelfer zu schützen, die sich in der Dämmerung oder in der Nacht an den meist unübersichtlichen Strecken aufhalten. Die untere Naturschutzbehörde bittet dringend um erhöhte Aufmerksamkeit und Reduzierung des Tempos. Denn trotz gut gemeinter ausweichender Fahrmanöver von Autofahrern würden viele Kröten beim Überqueren der Straßen ums Leben kommen, obwohl sie nicht direkt überfahren werden. Es sei vielmehr der Strömungsdruck der Autos auf die Fahrbahn, der die Amphibien zerquetscht oder sie platzen lässt.

