vor 18 Min.

Künstler begegnen der Krise mit Blumen

Künstlerin Gislinde Schröter liefert ihre Materialmontagen mit dem Titel Blume 1 und 2 an. Hinten Harry Sternberg. Links: eine Arbeit von Nue Ammann. Ab Samstag stellt der Galerieverein in Landsberg aus.

Mit seiner Themenwahl setzt der Galerieverein Landsberg ein starkes Zeichen. Viele Künstler beteiligen sich

Von Minka Ruile

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Das dachten auch die Verantwortlichen des Galerievereins Landsberg, als sie Anfang Januar, im tiefsten Winter und unter dem Eindruck dramatisch steigender Zahlen im Pandemiegeschehen, den Entschluss zu einer neuen Ausstellung in der Zedergalerie fassten. Sie stellten diese unter das Mut machende, in seiner scheinbaren Harmlosigkeit aber auch schwierige Thema „Flowers“. Es geht um Blumen, als Kommentierung und je nachdem Kontrapunkt zu unserer augenblicklichen Erfahrungswelt.

Ein starkes Zeichen gegen die „De-Pression“ des beinahe auf null heruntergefahrenen Kunst- und Kulturbetriebs in Corona-Zeiten setzt der Galerieverein auch mit seinem kreativen Umgang mit den geänderten Bedingungen und einem geschickten Handling coronabedingt geltender Beschränkungen im öffentlichen Leben: „Groß denken statt klein beigeben“, nach dieser Devise erging an alle Mitglieder der drei Landsberger Künstlervereinigungen, RBK, Künstlergilde und Kunstverein sowie an zahlreiche weitere bildende Künstler aus dem Raum Landsberg, München und Umgebung die Einladung, sich vom vorgegebenen Thema inspirieren zu lassen und binnen nur dreier Wochen ihren Beitrag zu der ab Samstag in der Zedergalerie präsentierten Ausstellung „Flowers“ zu erarbeiten.

Ein Werk aus aktueller Produktion, themengebunden, gearbeitet auf das Format 60 mal 50 Zentimeter waren die drei einzigen Bedingungen für eine Teilnahme der eingeladenen Künstler. Auf eine Jurierung verzichteten die Verantwortlichen des Galerievereins dagegen ganz bewusst; und gingen damit auch ein gewisses Risiko ein. „Wir hätten wie zugesichert jede Arbeit angenommen, bei sehr hoher Beteiligung dann aber ausgetauscht und zur Ausstellungsmitte neue Werke gezeigt“, sagt die Vorsitzende Silvia Großkopf.

Dazu wird es nun aber nicht kommen. 32 Künstler haben die „Herausforderung“, wie es einer der Beteiligten nennt, „angenommen“ und Anfang der Woche eine beziehungsweise bis zu drei Arbeiten eingereicht. Konform zu den geltenden Corona-Bestimmungen, wie Silvia Großkopf ausdrücklich betont, seien mit den Künstlern hierfür Termine innerhalb festgelegter Zeitfenster vereinbart worden. Die Hängung erfolgte wie üblich in Verantwortung des Galerievereins. „Kontaktreduziert“ wird ab Samstag dann auch die Ausstellung in der Zederpassage funktionieren. Die durchgehend verglasten hellen Räume, verweist Großkopf, seien vom Gang aus sehr gut einsehbar und böten unter den gegenwärtigen Umständen beste Ausstellungsbedingungen.

„Wer in der Stadt unterwegs ist und vielleicht für einen Moment der winterlichen Tristesse entfliehen oder einfach nur gute Kunst sehen möchte, der ist zu einer Begegnung mit unseren ‘Flowers’ in der Zedergalerie herzlich eingeladen“, wendet sich Silvia Großkopf im Namen aller ausstellenden Künstler an die Besucher. Bei näherem Interesse an einem besonderen Werk könne auch ein Termin vereinbart werden, an dem der betreffende Ausstellungsraum zugänglich gemacht wird.

Die Ausstellung „Flowers“ läuft von Samstag, 6. Februar, bis Freitag, 9. April, und kann zu den Öffnungszeiten der Zederpassage, Montag bis Samstag, ab morgens durchgehend besucht werden. (ink)

und Informationen unter www.galerieverein.de, Telefon 08191/989798.

Themen folgen