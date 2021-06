Ein inklusives Hörspiel

Der Landsberger Theaterverein Randerscheinungen startet ein Projekt für alle. Wie man dabei mitmachen kann

„Mach mit!“ heißt es einladend auf der Homepage des Theatervereins Viva Randerscheinungen. Gemeint und gewünscht ist damit die Beteiligung an der Produktion eines inklusiven Hörspiels beziehungsweise Albums mit dem Titel „Leuchtender Teppich“. Unsere Zeitung stellt das Projekt kurz vor.

Laut Verein sind noch Anmeldungen möglich. Start ist am Freitag, 2. Juli, mit einer Auftaktveranstaltung. Fünf Teams werden in der Folge begleitet von Fachkräften des jeweiligen Genres sowie freiwilligen Helfern, die Texte, Musik und am Ende das Hörspiel erstellen. Laut Plan wird dieses am Herbst der Öffentlichkeit vorgestellt.

Teilnehmen können Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene. „Besonders wichtig ist uns der Inklusionsgedanke“, sagt Vereinsvorsitzender und Regisseur Maximilian Huber im Gespräch mit dem LT, Alle können mitmachen, Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen/Behinderungen, welcher Art auch immer. Wir kooperieren dafür mit der Lebenshilfe.“

Als Themen für das Hörspiel nennt Huber unter anderem Erfahrungen mit Diskriminierung und Ausgrenzung „und vor allem deren Überwindung“. Dass ein solches Vorhaben überhaupt umgesetzt werden kann, haben Unterstützer und Kooperationspartner des Vereins ermöglicht. Das Projekt sei eine Herzensangelegenheit des Vereins. „Wir finden es schön, dass wir uns damit öffnen können, dass frischer Wind weht, dass der Verein, der im kommenden Jahr bereits seit zehn Jahren besteht, nicht irgendwann alteingefahren wirkt.“ Über die fachliche Begleitung der Teams sagt Maximilian Huber: „Wir haben beispielsweise mit Souhaila Amade eine Schauspielerin, die bei Netflix-Produktionen zu sehen ist“. Ebenfalls beteiligt sind Musiktherapeutinnen, Musicaldarsteller, Tontechniker, Sozialpädagogen. Freiwillige, engagierte Helfer kümmern sich um das notwendige „Drumherum“. Über Letztere sagt Huber, sie erhielten nach Abschluss des Projekts eine Teilnahmebestätigung, „die ja heute bei Bewerbungen so wichtig ist und Türen öffnen kann“.

Und das ist geplant: Los geht es mit zwei Auftaktveranstaltungen am Freitag, 2. Juli, von 18.30 bis 21 Uhr und am Samstag, 3. Juli, von 9.30 bis 14 Uhr, jeweils in den Beruflichen Schulen in Landsberg. In der Woche darauf startet das Schreibteam mit der Entwicklung von Texten für das Hörspiel. Ebenfalls noch im Juli (drittes und viertes Wochenende) werden Lieder geschrieben. Im September geht es dann weiter mit der Vertonung der Songs und Gesangs- sowie Sprechtraining. Im Oktober wird das Hörspiel fertiggestellt und auf diversen Kanälen veröffentlicht.

Die Abschlussveranstaltung findet am Samstag, 13. November, im Landratsamt statt. Auf der Homepage des Vereins sind die verschiedenen Workshops mit Terminen genau beschrieben. Die Arbeitstreffen finden zu unterschiedlichen Zeiten statt. Das macht laut Maximilian Huber die Teilnahme bei mehreren Teams möglich. (löbh)