18:25 Uhr

LT-Gewinnspiel: Der Enkel soll auch etwas vom Geld bekommen

Gerti Filker aus Landsberg sichert sich beim LT-Gewinnspiel 1000 Euro. Das Hoverboard beim Retro-Rätsel kam ihr sofort komisch vor.

„Ich hab’s gar nicht glauben können.“ Gerti Filker strahlt übers ganze Gesicht und blickt auf die zehn Scheine in ihrer Hand, die ihr das LT-Reporterteam am Donnerstag überreichen konnte: Die Landsbergerin hat 1000 Euro beim Retro-Rätsel unserer Zeitung (täglich im Bayernteil) gewonnen. Für die 62-Jährige war sofort klar, dass die Vöhringer Buben zwar mit einem alten Wägelchen gespielt haben, aber sicherlich nicht mit einem Hoverboard, das im Vordergrund abgebildet war. Dabei handelt es sich um ein Board mit E-Antrieb.

Gerti Filker ist selbst noch nie mit solch einem Fahrzeug unterwegs gewesen, kennt aber das Prinzip. Es heiße, man müsse denken, wo man hinfahren wolle. Es sei aber die Körperbewegung und die Gewichtsverlagerung, die das Board steuere.

Die Glücksfee meint es gut mit ihr

Darüber, was sie sich von ihrem Gewinn anschaffen will, hat sich die Landsbergerin, die 1991 aus Siebenbürgen in die Lechstadt kam, noch keine Gedanken gemacht. Sie ist gerade aus dem Italienurlaub zurückgekommen und kann sich vorstellen, dass das Preisgeld die aktuell leer gewordene Urlaubskasse wieder auffüllt. Eine Fernreise wird es im nächsten Urlaub wohl nicht werden, denn Gerti Filker ist lieber in Europa unterwegs. „Es gibt so viele Flecken, die ich noch nicht gesehen habe.“

Über ferne Länder schaut sie sich lieber Reportagen im Fernsehen an. „Das muss ich nicht selber machen“, sagt die 62-Jährige. Sicherlich werde aber auch ihr zweijähriger Enkel etwas von den gewonnenen 1000 Euro abbekommen. Stolz zeigt sie Bilder eines Fotoshootings mit dem Kleinen, das sie geschenkt bekam.

Apropos geschenkt. Gerti Filker ist Abonnentin des Landsberger Tagblatts und beteiligt sich immer mal wieder an Preisausschreiben. Und das mit Erfolg: „Vor Jahren habe ich einmal eine Themenfahrt auf dem Ammersee gewonnen“, erzählt sie. Eine Fahrt, die sie sehr genossen habe. Und sie hat über das Landsberger Tagblatt auch Karten für ein Tollwood-Konzert bekommen. Eine Summe wie 1000 Euro sei es aber noch nie gewesen. Deshalb freut sie sich diesmal ganz besonders, teilgenommen zu haben. (smi)

