LT-Plätzchen-Serie: Schokoküsschen ohne Butter und Ei

Im heutigen Teil der LT-Plätzchen-Serie stellt Margot Buchegger aus Landsberg ihre veganen Schokoküsschen vor.

Adventszeit ist Plätzchenzeit: Vanillekipferl, Spritzgebäck, Rumkugeln oder Dominosteine. Das Landsberger Tagblatt ist auf der Suche nach den besten süßen Rezepten in der Vorweihnachtszeit. Und unsere Leser haben uns schon eifrig ihre Backanleitungen geschickt. Das heutige Rezept für Schokoküsschen stammt von Margot Buchegger.

„Ich backe gerne glutenfrei, oft auch vegan, und das schmeckt richtig lecker“, schreibt Margot Buchegger zu ihrem Schokoküsschen-Rezept. Wenn andere Menschen ihre Plätzchen probieren, seien sie oft ganz erstaunt, wenn sie sage, sie seien vegan und/oder glutenfrei. Buchegger: „Das ist der beste Beweis, dass gesund und lecker gut zusammengeht!“

Die Zutaten (in Klammern stehen die alternativen Zutaten für die vegane Variante): Für den Teig 80g (vegane) Butter, Vanille, 40g Rohrohrzucker oder Birkenzucker, 40g Kokosblütenzucker, 1 Prise Salz, 1 Eigelb (1 EL Apfelmus), 40g Buchweizenmehl, 40g glutenfreie Mehlmischung, 50g gemahlene Mandeln, 1 TL lösliches Bio-Kaffeepulver. Die Zubereitung: Butter, Vanille, Zucker, Salz und Eigelb (Apfelmus) aufschlagen. Mehl, Mandeln, und Kaffeepulver dazugeben und kurz unterrühren.

Aus der Masse nussgroße Kugeln formen und mit etwas Abstand zueinander auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und leicht flach drücken. Im vorgeheizten Backofen (Umluft 160 Grad) circa zwölf Minuten backen.

Die Zutaten für die Füllung: 150 g Zartbitterkuvertüre, 1 TL Lebkuchengewürz, circa 100ml (Soja) Sahne.

Die Zubereitung: Alle Zutaten in einen Topf geben und bei kleiner Hitze unter Rühren alles schmelzen, bis eine homogene Masse entsteht. Auskühlen lassen.

Danach die Kekse mit der Schokocreme füllen und zusammensetzen. (lt)

