LT-Reportage: Wie heftig ist das Kältetraining im Ammersee?

Plus Seit einigen Wochen gehen einige mutige Dießener jeden Tag zum Baden. Was es mit dieser Form des Kältetrainings auf sich hat – LT-Redakteur Dominic Wimmer traut sich ins kalte Wasser.

Der kalte Wind pfeift den vier Männern um die Nase. Trotzdem stehen sie in Badehose auf einem Steg bei St. Alban und machen sich bereit, ins rund acht Grad kalte Wasser zu gehen. Wollen die vier eine Lungenentzündung riskieren? Haben sie eine Wette verloren? Liefern sie sich eine Mutprobe? Nein. Die Aktion hat einen ernsten Hintergrund. Denn Fitnesstrainer Michele Bonomo aus Dießen setzt bewusst auf das Kältetraining. Auch LT-Redakteur Dominic Wimmer hat sich ins kalte Wasser gewagt.

Sogar mit dicker Jacke samt Kapuze ist es ein bitterkalter Herbsttag. Der Wind pfeift und kräuselt kleine Wellen auf den Ammersee. Als ich den Termin mit Michele Bonomo ausgemacht habe, war ich mir noch nicht bewusst, auf was ich mich da wirklich einlasse. Seit vier Wochen geht der 29-Jährige jeden Tag für einige Minuten in den Ammersee. Begleitet wird er von Kollegen, Freunden und anderen Mutigen. Doch warum nur dieser freiwillige Masochismus?

Ab in den kalten Ammersee: Beim Kältetraining begleitete LT-Redakteur Dominic Wimmer Fitnesstrainer Michele Bonomo, René Schimmel und Sergio Cardinale (oben von links). Der 29-jährige Dießener – rechts im Interview – geht aus Gesundheitsgründen jeden Tag in den See. Bild: Thorsten Jordan

Michele Bonomo hat viele Jahre beim MTV Dießen Fußball gespielt und ist Kraftsportler. Aber er trimmt nicht nur sich selbst zu sportlichen Höchstleistungen, sondern hilft in den Dießener Fitnessstudios Ammerfit und in der angeschlossenen Functional-Training-Box anderen, richtig fit zu werden. Sein Körper ist so etwas wie das Kapital des Fitnessfachwirts, der zahlreiche Qualifikationen hat. Allerdings machten sich bei ihm körperliche Probleme bemerkbar. „Ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Die Hüfte war nicht mehr so geschmeidig“, erzählt Bonomo im kalten Wind am Ammerseeufer. „Ich habe mit Training einige Verbesserungen erreicht, aber dieses Jahr richtig Probleme bekommen.“ Die Schmerzen wurden Anfang 2019 heftiger. Nach Besuchen beim Osteopathen folgte die Überweisung zum MRT, um den Schmerzen mit Computerbildern auf den Grund zu gehen. Dort folgte dann die bittere Nachricht: „Die Diagnose war krass: Hüftarthrose, Grad vier“, sagt Bonomo nachdenklich.

Es kommt auf das richtige Atmen an

Bei ihm machten sich Zukunftsängste breit. Denn kein Experte konnte ihm helfen – „nur Schmerzmittel brachten was“. Dann machte sich Michele Bonomo auf die Suche nach alternativen Methoden und entdeckte Wim Hoff. Der niederländische Extremsportler wird auch „The Iceman“ genannt und hat eine Vielzahl von Weltrekorden in eisiger Kälte aufgestellt. Mit einer speziellen Atem-Methode und Meditationstechniken hat er es unter anderem fast zwei Stunden bis zum Hals in einem Bad aus Eiswürfeln ausgehalten oder in Shorts und Sandalen den Kilimandscharo erklommen.

Ab in den kalten Ammersee: Beim Kältetraining begleitete LT-Redakteur Dominic Wimmer Fitnesstrainer Michele Bonomo, René Schimmel und Sergio Cardinale (von links). Bild: Thorsten Jordan

Bonomo folgt der Wim-Hoff-Methode aus mehreren Gründen. Als er das Kältetraining begonnen hat, dachte er sich: „Krass, das hilft mir gegen die Schmerzen. Dabei hasse ich Kälte wirklich. Die weiteren Vorteile sind: Leistungsoptimierung, das Stärken des Immunsystems, die Reduzierung der Regenerationszeit und so weiter. Das ist für Wettkampfsportler sehr, sehr interessant.“

LT-Reportage: Wie heftig ist das Kältetraining im Ammersee? Video: Dominic Wimmer





Der letzte Punkt macht mich als Triathleten neugierig. Als sechsfacher Ironman-Finisher – der Wettkampf beinhaltet 3,6 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen – bin ich einiges gewohnt. Aber jetzt, nur mit Badehose und Mütze bekleidet, kostet es mich ziemlich Überwindung, in den etwa acht Grad kalten Ammersee zu steigen.

Der Körper schaltet schnell in den Überlebensmodus

Da Michele nicht allein ist und von René Schimmel und Sergio Cardinale begleitet wird, denke ich mir: Ich kann vor den anderen Jungs doch nicht kneifen. Als ich ins Wasser steige, bekomme ich sofort Gänsehaut. Als Michele mich auffordert, mich hinzusetzen, fühlt sich die Kälte bis zum Hals wie Tausende kleine Nadelstiche an. Ich bekomme regelrecht Schnappatmung. „Es reguliert sich gleich. Tief ein- und ausatmen. Die Arme auseinandernehmen, damit die Achseln frei sind“, rät mir Michele. Doch das Zittern will nicht aufhören. Drei Minuten muss ich aushalten. Der Körper zittert. „Das ist eine normale Reaktion. Dein Körper ist jetzt im Überlebensmodus.“ Wie be(un)ruhigend ... gefühlt bin ich das seit der ersten Sekunde im Wasser. Zum Glück weiß ich, dass ich kerngesund bin. Das hat ein Test an der Sportfakultät der TU München vor wenigen Tagen ergeben. Ansonsten hätte ich mich auf dieses gewagte Experiment auch niemals eingelassen.

LT-Redakteur Dominic Wimmer mit Actionkamera. Bild: Thorsten Jordan

Nach 180 Sekunden geht es wieder an Land. Drei Minuten Pause mit freiem Oberkörper im kalten Herbstwind – ich sehe mich innerlich morgen schon beim Hausarzt. Wir vier Jungs haben rote Streifen am Oberkörper. Diese Linie markiert den Stand, bis zu dem wir im Wasser waren. Das zeigt, wie krass die Haut auf die Kälte reagiert. Dann folgt das zweite Intervall im Wasser. Michele räumt ein: „Es ist für mich immer noch eine mega Überwindung, ins Wasser zu gehen. Aber jetzt haben wir noch Luxus mit den Außentemperaturen. Im Februar war es am kältesten, da hatte der See nur vier Grad.“

Man wärmt sich danach von innen auf

Die kleine Badeente, die neben uns im Wasser treibt, hat einen Timer. Die verbleibenden Sekunden fühlen sich wie Minuten an. Doch das Zittern verschwindet plötzlich und mein Atem wirkt nun leicht. Trotzdem spüre ich Hände und Füße kaum noch. Dann sind die drei Minuten um. Das dritte Intervall packe ich nicht mehr. Danach muss ich mich von innen aufwärmen – nicht von außen. Selten hat der Ingwertee so gutgetan wie heute ...