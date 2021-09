Autofreier Sonntag: Der ADFC fährt mit dem Rad nach St. Ottilien

Plus Der ADFC ruft am Sonntag zur Sternfahrt nach St. Ottilien auf. Rund 80 Frauen und Männer aus drei Landkreisen treffen sich dort im Biergarten. Warum Landrat Thomas Eichinger mit dem Auto kommt.

Rund 80 Frauen und Männer beteiligten sich an der von den Kreisverbänden des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Landsberg, Fürstenfeldbruck und Starnberg und dem Zentrum Innovative Energien Landkreis Fürstenfeldbruck (Ziel 21) an der gestrigen Sternfahrt zum „Autofreien Sonntag“ zum Kloster St. Ottilien.