Corona: Ein weiterer Todesfall im Landkreis Landsberg

Der Landkreis Landsberg koppelt sich vom Bundestrend ab: Zum vierten Mal in Folge steigt die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz leicht an.

Während deutschlandweit die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen langsam zurückgeht, ist im Landkreis Landsberg seit Tagen ein leichter Anstieg der Corona-Sieben-Tage-Inzidenz zu beobachten. Auch ein weiterer Todesfall wurde am Samstagmorgen vom Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet.

65 an oder mit einer Covid-19-Erkrankung verstorbene Personen im Landkreis Landsberg meldet das RKI aktuell, eine mehr als am Freitag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist den vierten Tag in Folge leicht angestiegen. Auf 100.000 Einwohner gerechnet wurden innerhalb von sieben Tagen bei 70,7 Personen positiv getestet. Am Freitag war dieser Wert noch bei 67,3 gelegen, am Donnerstag bei 65,7 und am Mittwoch bei 61,5. Zwischen Freitag- und Samstagmorgen wurden 15 neue Infektionen festgestellt, sodass deren Gesamtzahl im Landkreis seit Beginn der Pandemie auf 3931 gestiegen ist.

Starnberg steht inzwischen besser da als Landsberg

Trotz der leicht steigenden Corona-Inzidenz steht der Landkreis Landsberg immer noch verhältnismäßig gut da. In den Nachbarlandkreisen Aichach-Friedberg, Fürstenfeldbruck und Ostallgäu liegt dieser Wert nach wie vor über 100. Weilheim-Schongau liegt mit 96,7 knapp unter 100, Starnberg weist mit 59,3 inzwischen jedoch einen niedrigeren Wert als Landsberg auf. (lt)

