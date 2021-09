Corona-Inzidenz im Kreis Landsberg sinkt unter 35

Im Landkreis Landsberg sinkt die Corona-Inzidenz unter 35. Ab wann Lockerungen möglich sind.

Im Landkreis Landsberg ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner) am Sonntag unter 35 gesunken. Bleibt der Wert auch am Montag und Dienstag unter der Marke sind Corona-Lockerungen möglich.

Der Corona-Inzidenzwert im Kreis Landsberg sinkt weiter. Lag er am Samstag noch bei 39,7 so fiel er am Sonntag mit 33,1 unter die kritische Marke von 35. Bleibt der Wert auch am Montag und Dienstag unter 35, dann gilt ab Donnerstag laut Landratsamt die 3G-Regel nicht mehr. Aktuell dürfen nur Geimpfte, Genesene oder Personen, die einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen können, zum Beispiel ein Gasthaus, Veranstaltungen oder Fitnessstudios besuchen.

Hohe Inzidenzwerte in benachbarten Landkreisen

Während im Landkreis Landsberg am Wochenende kaum Neuninfizierte gemeldet wurden, am Samstag vier und am Sonntag keiner, bleiben die Inzidenzwerte in den benachbarten Landkreise weiter hoch. Im Landkreis Ostallgäu lag er am Sonntag bei 106,4, in Weilheim-Schongau bei 96,2 und im Landkreis Augsburg bei 88,7.

