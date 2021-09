Landkreis Landsberg

vor 53 Min.

Corona-Regeln: Was gilt im Kreis Landsberg momentan überhaupt?

Im Rahmen der Stadtwiesn herrschte beim Fischerwirt am Samstag ausgelassene Stimmung. Besonders in der Schlossergasse versammelten sich am Abend viele Menschen (unten links).

Plus Bei der Landsberger Stadtwiesn kommt es außerhalb der Biergärten vereinzelt zu Ansammlungen. Das LT fasst zusammen, was momentan erlaubt ist.

Von Dominik Stenzel

Die Landsberger Stadtwiesn zog am Wochenende zahlreiche Oktoberfestfans zu den Wirtshäusern und Cafés in der Innenstadt. Dort konnten sie endlich wieder gesellige Stunden erleben und gemeinsam feiern. Viele Menschen haben sich in erster Linie darüber gefreut, dass in der Stadt etwas geboten war. Nach den monatelang geltenden, strengen Corona-Einschränkungen sorgten Bilder von größeren Ansammlungen auf den Straßen aber auch für Irritationen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen