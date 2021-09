Landkreis Landsberg

vor 32 Min.

Corona sorgt im Landkreis Landsberg für einen Fahrradboom

Plus Immer mehr Menschen treten in die Pedale. Händler im Kreis Landsberg profitieren davon. Warum sie die hohe Nachfrage teilweise gar nicht stemmen können.

Von Dominik Stenzel

Ob auf dem Rennrad, Mountainbike, E-Bike oder Tourenrad: Im Landkreis Landsberg sind sowohl im Alltag als auch in ihrer Freizeit immer mehr Menschen mit dem Fahrrad unterwegs. Ein Trend, der bereits früh in der Pandemie zu erkennen war und auch in den vergangenen Monaten nicht abgerissen ist. Händler und Werkstätten in der Region profitieren von dem Boom – kommen aber auch an ihre Grenzen. Warum sie der hohen Nachfrage momentan kaum noch Herr werden.

