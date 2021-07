Coronavirus: Mehrere Schüler im Kreis Landsberg infiziert

Im Landkreis Landsberg gibt es immer mehr Corona-Neuinfektionen. Darunter sind auch einige Schüler.

Der Corona-Inzidenzwert (Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner) im Landkreis Landsberg ist am Mittwoch auf 19,1 gestiegen. Das Landratsamt meldete sechs Neuinfizierte. Darunter sind auch einige Schüler.

Wie Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts, auf Nachfrage bestätigt, wurde in den vergangenen Tagen bei sieben Schülern das Coronavirus per Test nachgewiesen. Betroffen seien mehrere Klassen an zwei Schulen im Landkreis. Aufgrund der vielen Kontakte der Schülerinnen und Schüler sei auch die Zahl der engen Kontaktpersonen (116), die in Quarantäne müssen, deutlich angestiegen. Aktuell müssen 39 Infizierte zu Hause bleiben.

Milde Verläufe bei den Schülerinnen und Schülern

Wie Wolfgang Müller sagt, gebe es keine größeren Ausbrüche, das Infektionsgeschehen sei "diffus". Bei den betroffenen Schulkindern verlaufe die Infektion bisher mit milden Symptomen. Schwere Verläufe, auch bei anderen Infizierten, seien derzeit nicht bekannt. Im Klinikum in Landsberg werde aktuell kein Covid-19-Patient behandelt.

