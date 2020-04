Landkreis Landsberg: Die Apotheken sind gefragt

Plus In Zeiten der Corona-Krise werden bestimmte Medikamente besonders oft gekauft. Wie Apotheker sich auf den Ansturm einstellen und wie sie sich vor Ansteckung schützen

Es sind schon besondere Zeiten, auch für die Apotheken im Landkreis. Jahrelang wurde dort ebenso wie in anderen Geschäften, der offene Kontakt zu den Kunden gepflegt, jetzt markieren wieder wie früher, Plexiglasscheiben die Trennung zu den Apothekenmitarbeitern. Aber sind auch die Bedürfnisse der Kunden andere als zu „normalen“ Zeiten? Werden andere Dinge verlangt als sonst? Das LT fragte bei verschiedenen Apotheken nach.

„Ja“, sagt beispielsweise Barbara Fichtl von der Sankt-Benno-Apotheke in Penzing auf eine entsprechende Frage, „nicht wenige Leute tragen eine Schutzmaske, wenn sie zu uns hereinkommen.“ Nach den Masken werde auch gefragt, sie waren zwischenzeitlich nicht erhältlich. Das fast noch wichtigere Desinfektionsmittel aber schon: „Wir stellen dieses selbst her“, sagt die Apothekerin und betont: „selbstverständlich nach Rezepturen der WHO, gegen Viren geeignet.“ Nach Fieberthermometern sei ebenfalls verstärkt gefragt worden. „Ein paar haben wir noch, kontaktlose allerdings sind ausverkauft.“ Beim fiebersenkenden Paracetamol hat Barbara Fichtl kaum mehr Nachfrage ausgemacht, den Wirkstoff habe sie verkauft wie sonst auch. Abschließend ein kostenfreier Tipp: „Wir alle sollten die oft kommunizierten Hygieneregeln einhalten und unnötige Gänge vermeiden“, sagt Fichtl.

Sankt-Benno-Apotheke Penzing: Apothekerin Barbara Fichtl hat wieder Schutzmasken im Angebot. Bild: Thorsten Jordan

Bei der Bayertor-Apotheke in der Weilheimer Straße in Landsberg ist es ähnlich. Etwa ein Sechstel der Kunden trägt eine Schutzmaske, hat Inhaberin Sarah Megele beobachtet. In ihrer Apotheke ist der gesamte Bedien-Bereich verglast, „zusätzlich arbeiten wir grundsätzlich mit Handschuhen“. Das alles diene dem größtmöglichen Schutz aller in der Apotheke anwesenden Personen. Zum weiteren Schutz der Mitarbeiter seien nur noch zwei Angestellte vorn „und wir haben eine Mittagspause eingerichtet“. Das sei notwendig, weil trinken „mal so zwischendurch“ gerade nicht gehe.

Über das Kaufverhalten sagt Sarah Megele, es sei alles verstärkt geordert worden. „Paracetamol, Ibuprofen, Desinfektionsmittel, Fieberthermometer, selbst die Nachfrage nach Magen-Darm-Mitteln oder Wund- und Heilsalben war immens. Wir hatten teilweise doppelt so viele Kunden als sonst.“ Dazu sei sehr viel Telefonorder gekommen, was wiederum sehr viele Auslieferungen mit sich brachte. Wichtig in diesen Zeiten sei vor allem, Risikogruppen abzuschotten. Insgesamt sei der Heilberuf jetzt sehr gefragt, sagt die Apothekerin und appellierte in dem Zusammenhang an alle Ärzte, ihren Beruf als Berufung zu sehen und diese Aufgabe äußerst ernst zu nehmen.

"Hamsterkäufe? Die hatten wir schon vor den Einschränkungen"

„Die Nachfrage nach Gesichtsschutz ist groß, das Angebot begrenzt.“ Dr. Eberhard Römhild, Inhaber der gleichnamigen Apotheke in Dießen, weiß nichts anderes zu berichten, als es bereits Barbara Fichtl und Sarah Megele taten. Natürlich ist auch Desinfektionsmittel ein Renner. „Das machen wir selbst und führen es deshalb ausreichend.“ Hamsterkäufe? „Die hatten wir schon vor den Einschränkungen“, berichtet der Apotheker, „bei Medikamenten, die im Ausland produziert werden und für die es Engpässe bei der Lieferung gab.“

Sehr gut zu regeln seien in der Römhild-Apotheke die Abstandsvorschriften. „Wir haben zwei Zugänge“, erläutert Eberhard Römhild, „einer davon ist jetzt der Eingang, einer der Ausgang.“ Dadurch sei quasi eine Einbahnstraße durch den Verkaufsraum entstanden. Die im Übrigen „sehr verständigen“ Kunden werden am Eingang persönlich abgeholt. Dort steht ein Desinfektionsmittel zur Benutzung bereit. Die gesamte Theke ist mit Plexiglasscheiben versehen, die Ansteckungsgefahr damit so gering wie möglich gehalten.

„Wir haben die Öffnungszeiten reduziert, weil der Verkaufsraum drei Mal täglich desinfiziert wird.“ Die Kunden seien auch dadurch etwas weniger geworden. Dafür setzt die Dießener Apotheke verstärkt auf Vorbestellungen. „Wir sind über CallmyApo, WhatsApp, Email und auch telefonisch rund um die Uhr erreichbar.“ Ein paar Stunden später könne der Kunde seine Bestellung abholen. „Bei Bedarf liefern wir auch nach Hause.“

