Die Corona-Inzidenz im Landkreis Landsberg stabilisiert sich

Plus Einige Infektionen im Kreis Landsberg sind auf Urlaubsrückkehrer zurückzuführen. Was bei der Einreise zu beachten ist und wie es mit den Impfungen vorangeht.

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg hat sich zuletzt stabilisiert – allerdings müssen inzwischen wieder mehr Patienten im Krankenhaus behandelt werden. Unsere Zeitung hat nachgefragt, in welcher Altersgruppe es gerade die meisten Infizierten gibt und wie es mit den Impfungen vorangeht.