Die Zeichen stehen auf „Ampel“: Was Politiker aus Landsberg sagen

Plus Die Sondierungsgespräche gehen in die heiße Phase. Eine „Jamaika“-Koalition ist immer unwahrscheinlicher. Wie Politiker im Kreis Landsberg die Lage einschätzen.

Die Grünen und die FDP werden in der nächsten Bundesregierung wohl dabei sein und wollen sich nun zuerst auf Gespräche mit der SPD fokussieren. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) sieht darin eine „klare Vorentscheidung“. Wie beurteilen Politiker aus dem Landkreis Landsberg die jüngsten Entwicklungen? Das LT hat parteiübergreifend Reaktionen gesammelt.