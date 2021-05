Landkreis Landsberg

Ein Ischgl-Urlaub brachte ihn ins Landsberger Gesundheitsamt

Plus Der Kreis Landsberg steht in der Pandemie gut da – was auch am Contact-Tracing-Team liegt. Im LT gibt Leiter Manuel Müller-Hahl Einblicke in dessen Arbeit.

Von Dominik Stenzel

Ein regelmäßiger Blick auf die Corona-Zahlen zeigt: Landsberg steht über weite Strecken der Pandemie besser da als die meisten anderen Landkreise in Bayern. Landrat Thomas Eichinger ( CSU) betonte in den vergangenen Monaten mehrfach, dass dies auch auf die gute Arbeit des Contact-Tracing-Teams (CTT) zurückzuführen sei. Dessen Mitarbeiter verfolgen in erster Linie die Kontakte Infizierter nach und dämmen so die Ausbreitung des Virus ein. Im LT erklärt CTT-Leiter Dr. Manuel Müller-Hahl, der seit gut einem Jahr im Gesundheitsamt beschäftigt ist, worauf es beim Kampf gegen Corona ankommt. Warum er wohl in absehbarer Zeit in seinen vorherigen Beruf als Zahnarzt zurückkehren wird.

