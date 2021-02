vor 25 Min.

Landkreis Landsberg: Einige Pfarrer sind schon geimpft

Plus Nach der umstrittenen Impfung des Augsburger Bischofs Bertram Meier fragt das LT bei Seelsorgern aus dem Landkreis Landsberg nach, was sie dazu sagen. Einer schlägt ein Impfangebot aus.

Die Impfungen von kirchlichen Würdenträgern haben zuletzt nicht nur im Bistum Augsburg für Diskussionen gesorgt. Unter anderem stand der aus Kaufering stammende Bischof Bertram Meier im Feuer der Kritik, weil er als 60-Jähriger noch nicht der Impfkategorie I angehört, trotzdem aber schon geimpft wurde. Der Bischof entschuldigte sich daraufhin öffentlich. Was sagen Seelsorger aus dem Landkreis Landsberg dazu? Sind sie selbst schon geimpft?

Im Ammerseeraum sind bereits mehrere Seelsorger geimpft worden. Beide Kirchen betonen jedoch, dass sich die Geimpften nicht vorgedrängelt haben. Geimpft ist unter anderem Pfarrer Hans Schneider, der Pfarrer Josef Kirchensteiner in Dießen unterstützt. Schneider gehört zur Risikogruppe der Älteren, denn er ist bereits 86 Jahre alt, erklärt Kirchensteiner. Schneider selbst sagt dazu, dass er, wie alle Personen im Landkreis, die über 80 Jahre alt sind, per Brief des Landratsamts zur Impfung eingeladen wurde.

Der Dießener Pfarrer Josef Kirchensteiner ist noch nicht geimpft

Ebenfalls immunisiert sind zwei Seelsorger im Wohnstift Augustinum in Dießen – und von dort kam auch der Anstoß für eine Impfung. Direktor Claus Ammer erklärt dazu, dass das Augustinum alle seine Mitarbeiter, die regelmäßig Kontakt zu den Bewohnern haben, gebeten habe, sich immunisieren zu lassen. Er selber, sagt Ammer, sei inzwischen auch geimpft worden.

Noch ohne Impfschutz ist Pfarrer Josef Kirchensteiner. „Ich bin dran, wenn ich dran bin.“ Er habe sich als impfwillig registrieren lassen und warte nun, bis er an der Reihe sei, erklärt der 60-Jährige. Bis dahin setze er bei Hausbesuchen eine FFP2-Maske auf und trage Handschuhe, wenn er die Krankenkommunion spende. So halte er es auch, wenn er im Theatersaal des Augustinums einen Gottesdienst feiere. Einmal habe er sogar in einem Schutzanzug einem Schwerkranken die Krankensalbung gespendet, bei dem der Verdacht bestand, an Covid-19 erkrankt zu sein. Um sich selbst habe er keine Angst, betont Kirchensteiner. „Da vertraue ich auf den Herrgott, wir sind immer in Gottes Hand.“

Dass sich Bischof Bertram Meier und einige andere Pfarrer bereits haben impfen lassen, obwohl sie nicht zu den Gruppen gehören, die mit Vorrang immunisiert werden sollen, will Kirchensteiner nicht kommentieren: „Ich will kein moralisches Urteil sprechen. Das muss jeder für sich entscheiden, ich freue mich aber über jeden, der geimpft ist, das verändert allgemein das Risiko.“

Ähnlich sieht das Pfarrer Jochen Eberhardt von der evangelischen Gemeinde in Utting: „Ich finde es wichtig, dass man sich impfen lässt, das entspannt vieles.“ Er hoffe darauf, dass dann wieder vieles einfacher wird und er mit mehr Nähe den Menschen etwa bei Geburtstagsbesuchen oder beim Gottesdienst begegnen kann. Er habe auch beobachtet, dass aus Angst vor einer Ansteckung ungefähr die Hälfte der Personen, die er ab einem Alter von 80 Jahren zu ihrem Geburtstag besuchen wollte, dies in den vergangenen Monaten abgelehnt hätten, berichtet der 54-Jährige. Eine Debatte darüber, ob auch Pfarrer bevorzugt geimpft werden sollten, hält er für nicht angebracht. „Da würde man unheimlich viele Berufsgruppen finden, die sagen, bei ihnen wäre eine Impfung besonders wichtig.“ Besser sei es, das Impfen „in Geduld und Ruhe abzuarbeiten“.

Die Seelsorger reduzieren den Kontakt in der Corona-Krise

Ganz gelassen sieht es auch Dekan Oliver Grimm aus Fuchstal. Mit seinen 56 Jahren macht er sich wenig Hoffnung, noch in diesem Jahr an die Reihe zu kommen. „Ich versuche seit dem Lockdown, die Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren.“ Trauergespräche etwa führe er, wenn es kein besonders tragischer Fall sei, am Telefon.

Er selbst sehe sich nicht so gefährdet und warte mit dem Impfen ab, bis er an der Reihe sei. Dass der Bischof bereits geimpft wurde, kann Grimm insofern nachvollziehen, als dieser viel Kontakt habe. „Ich habe auch mehr Angst davor, jemanden anzustecken, als selbst angesteckt zu werden.“ Was ihn im Zusammenhang mit Bischof Bertram Meier stört, ist der Begriff des „Vordrängelns“: „Das wirkt so aktiv und passt nicht zu ihm. Es war vielleicht ein Bevorzugen, aber ein Vordrängeln kann ich mir nicht vorstellen.“

Der Landsberger Pfarrer hat ein Angebot zur Impfung ausgeschlagen

Keine Bevorzugung will auch Eglings Pfarrer Friedrich Kahnert. „Ich habe kein Problem damit, wenn einige Leute vor mit dran sind“, sagt der 66-Jährige. Grundsätzlich finde er es wichtig, dass das Personal im Krankenhaus, vor allem jenes, das mit Covid-19-Patienten zu tun hat, früher geimpft wird. „Mir pressiert es nicht so“, sagt Kahnert, der prinzipiell findet, dass Pfarrer nicht bevorzugt werden müssten. Was den Bischof betreffe, so verweist auch er darauf, dass dieser einfach sehr viele Personen treffe. Er rege sich auch nicht auf, wenn beispielsweise Politiker vor ihm an der Reihe seien. Und bei der ganzen Problematik, so Kahnert, dürfe man auch eines nicht vergessen: „Es gibt eben Menschen, die mehr Angst haben und andere, die haben einfach weniger Angst.“

Stadtpfarrer Michael Zeitler aus Landsberg ist noch nicht geimpft. „Ich habe ein Angebot vom Klinikum bekommen und halte es auch für sinnvoll, weil ich immer wieder bei kranken Menschen bin und auch schon einige Male bei Corona-Patienten war“, sagt der 45-Jährige. „Aber wegen der Geschichte um unseren Bischof denke ich, dass es momentan nach außen hin schwer zu rechtfertigen ist.“ Jetzt sollten erst einmal die älteren Menschen drankommen, dann werde er auf seine zweite Chance warten. (ger/mm/dawe)

