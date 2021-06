Landkreis Landsberg

Fußball-EM: Begeisterung und Entsetzen im Kreis Landsberg

Plus Beim Spiel zwischen Dänemark und Finnland bricht der Däne Christian Eriksen zusammen. Für Fußballer im Kreis Landsberg ist es ein Déjà-vu-Erlebnis. Wie ein Dießener die Eröffnungsfeier im Stadion erlebt hat.

Von Margit Messelhäuser

Begeisterung und Entsetzen – die Fußball-EM hat bislang beides geliefert. Begeisterung über eine tolle Eröffnungsfeier, an der auch ein Dießener mitwirkte, und Entsetzen, als der Däne Christian Eriksen im Spiel gegen Finnland zusammenbrach und lange um sein Leben gebangt wurde. Auch im Landkreis hatte es bereits so bange Momente auf dem Fußballplatz gegeben – die den Beteiligten sofort in Erinnerung kamen. Wir haben mit ihnen gesprochen.

