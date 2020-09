Landkreis Landsberg: Heizpilze helfen den Gastwirten

Plus In vielen Orten im Landkreis Landsberg dürfen Gastronomen im Außenbereich Heizpilze aufstellen. Eine richtige Entscheidung, findet LT-Redakteurin Frauke Vangierdegom.

Sie sind verpönt, weil umweltschädlich – Heizpilze oder Heizsäulen. In der Stadt Landsberg ist es eigentlich verboten, Wärmequellen dieser Art auf öffentlichem Grund aufzustellen. An sich eine gute Regelung, denn alles, was dem Klima schadet, sollte tunlichst unterbunden werden. Corona aber hebelt so manches aus – denn seit Ausbruch der Pandemie haben sich Schwerpunkte verschoben und manches muss neu überdacht werden. So eben auch das Für und Wider der Heizpilze.

Viele Gastronomiebetriebe können mit Einbruch der kalten Jahreszeit nur dann wirtschaftlich weiterarbeiten, wenn auch im Außenbereich bewirtet werden darf. Und da braucht es Möglichkeiten, für die Gäste wenigstens ein bisschen wohlige Wärme zu schaffen.

Nicht unnötig Wärme verbrauchen

Die Stadt Landsberg geht mit gutem Beispiel voran und drückt in diesem Herbst und Winter ein Auge zu: Heizpilze dürfen auch im Außenbereich von Gaststätten aufgestellt werden. Das ist eine kluge Entscheidung, die in der logischen Konsequenz getroffen wurde, den Gastronomen weit mehr Außenflächen zur Verfügung zu stellen, als das noch im vergangenen Jahr der Fall war. Überhaupt: Die Stärkung der lokalen Wirtschaft (in doppeltem Sinne) soll, nein muss jetzt Priorität haben. Dass jeder, der einen oder mehrere Heizpilze in Betrieb nimmt, dabei darauf achten sollte, nicht unnötig viel Wärme zu produzieren, sollte selbstverständlich sein. Dann lassen sich Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit ganz gut miteinander vereinbaren.

