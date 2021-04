Landkreis Landsberg: Heuer gibt es im Frühjahr keine Maibäume

Plus Das Landratsamt Landsberg sieht angesichts der Corona-Infektionsschutzbestimmungen keine Möglichkeit, Maibäume aufzustellen. Was das für die Vereine bedeutet.

Dass es auch heuer nichts mit fröhlichen Maifeiern werden wird, hat sich spätestens abgezeichnet, als gegen Ende des Winters von einer dritten Corona-Welle zu sprechen begonnen wurde. Nun aber deutet sich ziemlich stark an, dass nicht einmal ohne Feier irgendwo im Landkreis Landsberg ein Maibaum aufgestellt werden wird. Das Landratsamt sieht wegen der Infektionsschutzbestimmungen praktisch keine Möglichkeit für derartige Brauchtumsaktivitäten. Wie die Vereine mit der Situation umgehen.

Davon betroffen ist auch der Maibaum in Dießen, der in diesem Jahr turnusgemäß und unter der Regie des Heimat- und Trachtenvereins an der Straßengabel der Fischerei und der Mühlstraße aufgestellt werden sollte. Dass das ohne Feier abgehen werden müsse, war dabei schon länger klar. Aber man wollte zumindest auf die Maienzierde nicht verzichten und deshalb den Baum statt mit Muskelkraft mit einem Kran und ohne Publikum in die Senkrechte bringen – so der Plan bis vor einigen Tagen.

Die Feuerwehr montierte vor Kurzem die Schilder am Maibaum in St. Georgen ab. Foto: Thorsten Jordan

Inzwischen jedoch hat sich die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis bei deutlich über 100 eingependelt und das Landratsamt habe nun auch zu diesem Plan Nein gesagt, berichtet Andreas Huber, der Vorsitzende des Heimat- und Trachtenvereins. „Wegen der Kontaktbeschränkungen geht es nicht, dass man davor am Maibaum arbeitet“, gibt er die Aussage des Landratsamts zum Thema Maibaum wieder. Auch für eine Brauchtumsaktivität gebe es amtlicherseits keine Ausnahmegenehmigung. Derzeit gilt, dass sich die Angehörigen eines Haushalts nur mit einer weiteren Person über 14 Jahre treffen dürfen. Das, so Huber, sei keine Basis, einen Maibaum herzurichten: „Zu zweit hätte es wohl zu lange gedauert“, meint er augenzwinkernd. Angesichts der nächtlichen Ausgangssperre hätte man heuer zumindest aber wohl keinen großen Aufwand wegen der Maibaumwache gehabt.

Beim Aufstellen von Hand kommen Schwalben zum Einsatz. Foto: Thorsten Jordan

Von einer expliziten Untersagung von Maibäumen durch das Landratsamt wollte Pressesprecherin Anna Diem so nicht sprechen. Sie bestätigte auf Anfrage des LT jedoch: „Nach den Bestimmungen des Infektionsschutzmaßnahmengesetzes sehen wir derzeit keine Möglichkeit, einen Maibaum aufzustellen.“ Auch aus einem reinen Maibaumaufstellen mit einem Kran könne zudem schnell eine Veranstaltung werden: „Da stehen dann die Leute zusammen und schauen zu.“ Diem verweist auf die aktuelle Infektionslage mit Inzidenzzahlen, die seit Tagen zwischen 130 und 150 pendeln. „Wir sind gut über 100 und ich traue mir nicht zu, eine Verbesserung bis 1. Mai vorherzusagen.“ Und selbst bei einem Wert unter 100 würden die Kontaktbeschränkungen ja nur moderat gelockert. Im Landratsamt hätten bislang nur vereinzelt Vereine wegen des Maibaumaufstellens nachgefragt. „Vermutlich haben sich die meisten gesagt, es macht eh keinen Spaß, wenn man nicht richtig Maibaum aufstellen darf“, sagt Diem dazu.

Auch 2020 gab es im Landkreis Landsberg am 1. Mai keine Maibäume

Auch im vergangenen Jahr hatte es am 1. Mai nirgendwo Maibäume gegeben. Vereinzelt wurden im Spätsommer und Herbst noch welche aufgestellt – jeweils mit Kran statt mit Schwalben und Stangen, ohne Feier und mit nur wenigen Schaulustigen. Stimmung kam dabei nicht auf: In Unterfinning regnete es Ende August in Strömen und in Wengen war es ein paar Wochen später schon herbstlich kühl und trüb – ziemlich genau das Gegenteil dessen, was mit einem Maibaum eigentlich gefeiert werden soll.

Auch in Dießen darf heuer kein Maibaum aufgestellt werden. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

In Dießen könnte es möglicherweise heuer auch auf einen August- oder Septemberbaum hinauslaufen. Die dafür vorgesehene Fichte wurde laut Trachtlerchef Andreas Huber bereits vor Weihnachten gefällt, der Lagerplatz und die Farben Weiß und Blau seien hergerichtet gewesen. Was jetzt mit dem Baum geschieht? Erst einmal werde er weiter getrocknet, berichtet Huber. „Und dann schauen wir, ob wir heuer noch irgendwann Gelegenheit haben, dass wir den Baum aufstellen.“ Ein Verschieben auf nächstes Jahr komme allerdings nicht infrage: Dann ist nämlich in der Marktgemeinde Dießen turnusgemäß St. Georgen mit dem Maibaum dran. Und diesen Rhythmus wollten die Trachtler nicht durchkreuzen.

Insgesamt ist Huber in diesem Jahr ganz pessimistisch, was mögliche Aktivitäten betrifft: „Ich gehe davon aus, dass sämtliche Brauchtumsfeste wieder gestorben sind.“ 2020 war schon die 100-Jahr-Feier des Trachtenvereins ausgefallen. Lange hofften die Trachtler, zumindest am Jahresende noch eine kleinere interne Feier abhalten zu können. Doch wieder ansteigende Infektionszahlen machten auch diesen Plan zunichte.

