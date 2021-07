In Landsberg werden die Schulweghelfer knapp

Für die Sicherheit der Kinder sind morgens Ehrenamtliche im Einsatz. Doch jetzt hören einige Freiwillige im Landkreis Landsberg auf.

Im Landkreis Landsberg sind in dieser Woche noch einmal rund 350 freiwillige Schulweghelfer im Einsatz. Und diese ehrenamtliche Tätigkeit bringt tatsächlich ein Maximum an Sicherheit für die Kinder auf ihrem Schulweg, teilt die Polizei mit. Deswegen werden für das kommende Schuljahr weitere Freiwillige gesucht, die morgens für gut eine halbe Stunde für mehr Sicherheit an Überwegen sorgen.

Nachdem mit Ablauf des laufenden Schuljahrs mehrere verdiente Schulweghelfer aus dem Dienst ausscheiden, sei bereits jetzt absehbar, dass im kommenden Schuljahr, insbesondere in der Stadt, aber auch in den anderen Gemeinden nicht mehr alle vorgesehenen Übergänge und Einsatzorte besetzt werden können.

Im Landkreis Landsberg werden dringend Schulweghelfer gesucht. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolfoto)

Rebekka Neuhauser betreut die Schulweghelfer der Grundschule in der Katharinenvorstadt in Landsberg. Bisher seien die Anmeldungen neuer Schulweghelfer für die zwei Standorte am Schongauer Dreieck, dem Zebrastreifen Waldheimer Straße und die Furt Saarburgstraße eher schleppend. Nach derzeitiger Meldelage müsste sogar ein Standort aufgegeben werden, weil er nicht durchgehend von Montag bis Freitag besetzt werden könne. Das sei aber aus Sicht der Polizei unabdingbar. „Dabei wären im Gegenteil zusätzliche Standorte wichtig für die Sicherheit der Landsberger Schulkinder“, sagt Rebekka Neuhauser.

Schulweghelfer sind versichert

Der Aufwand sei überschaubar, teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit. Nach einer einmaligen, etwa einstündigen Einweisung würden die Schulweghelfer an einem Tag pro Woche für etwa 30 Minuten vor Schulbeginn eingesetzt. Auf eigenen Wunsch sei auch ein Einsatz an mehreren Tagen pro Woche möglich. Auch wenn jemand keinen festen Tag einplanen könne, sei zum Beispiel ein Einsatz als „Springer“ zur Krankheitsvertretung denkbar. Die Schulweghelfer seien während ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit entsprechend versichert.

Interessierte melden sich bei der Grundschule ihrer Wohnortgemeinde, bei der Stadt Landsberg unter der Telefonnummer 08191/128-283 oder bei der Polizeiinspektion Landsberg unter Telefon 08191/932-0 oder per E-Mail an pp-obn.landsberg.pi@polizei.bayern.de

