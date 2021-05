Landkreis Landsberg: Ab 3. Juli mit dem ICE direkt nach Berlin

Die Deutsche Bahn schickt mit ihrem Sommerfahrplan einen neuen ICE zwischen Berlin und Bodensee auf den Weg. In diesen Zug kann man dann auch im Landkreis Landsberg einsteigen.

Im Landkreis Landsberg wird es ab 3. Juli einen ICE-Halt geben. Mit dem Sommerfahrplan, der bis 11. September gilt, stockt die Deutsche Bahn (DB) ihre Kapazitäten für Urlaubsreisende und Ausflügler auf und setzt zwischen Berlin und Lindau/Bregenz sowie Landeck an Samstagen einen zusätzlichen ICE ein. Auf der Rückfahrt von Österreich nach Berlin hält dieser auch in Geltendorf.

Damit können Reisende aus dem Landkreis Landsberg ab 3. Juli umsteigefrei und damit auch in der Regel etwas schneller nach Erfurt oder Berlin gelangen. An Samstagen kann man um 15.53 Uhr in Geltendorf in den ICE einsteigen und kommt ohne Zugwechsel nach fünf Stunden und 22 Minuten um 21.15 Uhr in Berlin an. Bei Reisen mit Umstiegen ist man in der Regel eine halbe bis eine ganze Stunde länger unterwegs.

Richtung Lindau und Bregenz muss weiter umgestiegen werden

Die neue ICE-Direktverbindung startet in Berlin und führt über Halle, Erfurt, Nürnberg nach Augsburg. Dort wird der Zug dann aufgeteilt. Ein Teil setzt seine Fahrt über München und Innsbruck bis Landeck fort, der andere über Geltendorf, Buchloe, Memmingen und Lindau-Reutin nach Bregenz, informiert die Deutsche Bahn. Allerdings ist laut der aktuellen Fahrplanauskunft auf bahn.de in Richtung Bodensee kein ICE-Halt in Geltendorf vorgesehen. In dieser Richtung gilt weiterhin, dass mit dem Regionalverkehr nach Buchloe gefahren werden muss, um in den Fernverkehr (ICE und ECE) umzusteigen. (lt)

Lesen Sie dazu auch: