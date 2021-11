Landkreis Landsberg: ÖDP fordert Einsatz von Covid-Medikament

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie im Landkreis Landsberg schlägt die ÖDP den Einsatz eines neuen Medikaments vor.

Der ÖDP-Kreisverband fordert in einer Pressemitteilung den Einsatz eines neuen Covid-Medikaments. Dieses kommt laut Kreisvorsitzendem Dr. Rainer Gottwald in einem Krankenhaus in Dessau ( Sachsen-Anhalt) zum Einsatz. „Dort wurde den Patienten ein Antikörpercocktail ’Ronapreve’ verabreicht, mit sensationellen Ergebnissen. Sowohl die Todesfälle als auch die schweren Fälle gingen dramatisch zurück“, so Gottwald, der sich auf einen TV-Beitrag und weitere Medienberichte aus Treuchtlingen beruft.

„Dieses Mittel ist seit einer Woche offiziell zugelassen. Die Bundesregierung hat 200.000 Dosen bestellt, 6000 wurden bisher verteilt. Der Landkreis hat heute eine Inzidenz von 492,5. Unser Krankenhaus ist am Limit. Die Inzidenzzahlen wird man nicht so schnell senken können. Was man aber tun kann, ist die Entlastung des Krankenhauses.“ Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte den Weg vergangene Woche frei gemacht für die Zulassung der Antikörper-Therapie Ronapreve des Schweizer Pharmaunternehmens Roche. (lt)

