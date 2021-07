Landkreis Landsberg: Sonderimpftag wird wieder gut angenommen

Der Sonderimpftag im Penzinger Impfzentrum und auch der Beratungstag im Landratsamt Landsberg kommen bei der Bevölkerung gut an. Auf welche Fragen die Menschen Antworten suchen.

"Wir sind zufrieden", resümiert am Samstagvormittag der Pressesprecher des Landratsamts Landsberg, Wolfgang Müller, den Sonderimpftag in Penzing und den Beratungstag im Landratsamt Landsberg, die am Freitag stattfanden.

215 Impfwillige seien im Laufe des Tages nach Penzing gekommen, so Müller. Geimpft wurde dort ohne Voranmeldung mit den beiden mRNA-Impfstoffen BionTech und Moderna in der Zeit von 13 bis 22 Uhr. "Die Leute sind über den ganzen Tag verteilt gekommen", so Müller, wobei die Nachfrage nach einer Impfung in den Abendstunden deutlich abflaute. Dennoch hätten die beiden Impfteams genug zu tun gehabt.

Fragen zu Verträglichkeiten

35 Interessierte nahmen das Beratungsangebot rund um die Covid-19-Impfungen wahr, das vom Landratsamt ebenfalls am Freitag angeboten worden war. Im Landratsamt beantwortete Ärzte die unterschiedlichsten Fragen. "Manche wollten wissen, ob eine Impfung möglich sei, wenn man unter Allergien leide", so Müller. Auch Fragen zu Verträglichkeiten der Impfstoffe mit anderen Medikamenten oder bei Vorerkrankungen seien gestellt worden. Lediglich zwei Personen hätten sich im Zusammenhang mit der Impfung von Kindern informiert. "Alles in allem können wir sowohl zum Impftag als auch zum Beratungstag ein positives Feedback geben", sagt der Pressesprecher gegenüber unserer Zeitung und ergänzt: "Etliche Leute wollten auch wissen, wann denn der nächste Sonderimpftag angesetzt wird."

Geimpft wird auf dem Landsberger Hauptplatz

Die Antwort: Sonderimpftage (ohne Anmeldung), ebenfalls ausschließlich mit mRNA Imfpstoff (BionTech oder Moderna) finden am Landsberger Hauptplatz statt am Freitag, 6. August, von 13 bis 22 Uhr, sowie am Samstag, 7. August, von 9 bis 17 Uhr. Details dazu werde man noch bekannt gegeben.

Lesen Sie dazu auch