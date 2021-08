Landkreis Landsberg

05:57 Uhr

Landsberger Michael Kießling vor der Wahl: In Berlin wird's nie langweilig

Michael Kießling (CSU) in seinem Wahlkreisbüro in der Landsberger Innenstadt. Vor vier Jahren wurde der heute 48-Jährige erstmals in den Bundestag gewählt.

Plus Michael Kießling (CSU) ist seit vier Jahren Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Warum die kommende Wahl in seinen Augen besonders wichtig wird.

Von Dominik Stenzel

Vor vier Jahren ging es für Michael Kießling ( CSU) vom Denk-linger Rathaus in das Reichstagsgebäude nach Berlin: Bei der Bundestagswahl 2017 holte der heute 48-Jährige das Direktmandat für den damals neuen Wahlkreis Starnberg-Landsberg. Am 26. September, wenn erneut Parlamentswahlen anstehen, möchte Kießling diesen Erfolg wiederholen. Im LT blickt der Politiker auf seine erste Legislaturperiode zurück. Wieso in seinen Augen im kommenden Monat eine „Richtungswahl“ ansteht.

