Schneechaos: Zahlreiche Unfälle im Landkreis Landsberg

Schneeverwehungen und Sturm: Im gesamten Landkreis Landsberg gibt es zahlreiche Unfälle. Bei Geltendorf bleiben Dutzende Autos stecken.

Sturm "Christian" ist am Montag über den Landkreis Landsberg hinweggefegt und hat Verkehrsteilnehmer auf eine harte Probe gestellt. Vielerorts gab es Schneeverwehungen. Bei Geltendorf steckten mehr als 50 Fahrzeuge fest. Außerdem registrierte die Polizei im Bereich des Ammersees zahlreiche Unfälle. Im Zuständigkeitsbereich der Polizei Landsberg wurden 30 witterungsbedingte Unfälle. In der Regel blieb es bei Blechschäden. So fällt die Bilanz aus.

Durch die Witterungsverhältnisse wurde die Polizeiinspektion Landsberg zu knapp 30 Verkehrsunfällen gerufen, bei denen zum größten Teil die Schneeverwehungen und die winterglatten Fahrbahnen ursächlich waren. Viele Fahrzeuge kamen aufgrund der glatten Fahrbahnen von den Straßen ab oder blieben auf den rutschigen Straße stecken bzw. fuhren sich fest. Glücklicherweise waren bei den Verkehrsunfällen keine schweren Personenschäden zu beklagen. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Es ist jedoch ein Sachschaden von knapp 90.000 Euro bei den Unfällen entstanden.

Am Dienstagnachmittag musste im Bereich Geltendorf auf der Staatsstraße 2054 auch ein Großaufgebot der Feuerwehr unterstützen und rund 60 Fahrzeuge von den winterglatten, schneebedeckten Fahrbahn befreien, die sich dort festgefahren hatten. Dazu musste die Straße kurzfristig gesperrt werden. Nachdem die Fahrzeuge geborgen waren und weiterfahren konnten, konnte die Straße nach den Arbeiten des Winterdienstes wieder freigegeben werden.

Auf der B17 kippt ein Kleintransporter um

Am Dienstagvormittag befuhr ein 33-jähriger Mann aus dem Landkreis Dachau die B17 in Fahrtrichtung Norden mit seinem Kleintransporter. Aufgrund der Witterungsverhältnisse und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit kam der 33-jährige bei Denklingen mit dem Kleintransporter alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, so die Polizei. Dadurch kippte das Fahrzeug um. Der 33-jährige und sein 21-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Gegen 15 Uhr gab es auf der B17 den nächsten Unfall. Eine 20-jährige Autofahrerin war in Richtung Süden unterwegs und befand sich mit ihrem Auto auf der Überholspur, als sie aufgrund der winterglatten Fahrbahn und vermutlich den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern kam. Sie verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und touchierte den entgegenkommenden Pkw eines 23-Jährigen. Durch das Gegenlenken touchierte sie der Wagen der Frau dann noch den Lkw eines 32-Jährigen Mannes. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12.750 Euro.

Zwischen Kaltenberg und Penzing geriet ein 49-Jähriger gegen 12.25 Uhr mit seinem Kleintransporter in den Gegenverkehr. . Dort streift er den entgegenkommenden Pkw eines 66-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme konnten am Kleintransporter des 49-jährigen abgefahrene Sommerreifen festgestellt werden, die auch ursächlich für das Abkommen nach links waren. Schaden: rund 22.000 Euro.

Linienbus wird von Bauzaun getroffen

Auch die Polizei Dießen registrierte etliche Unfälle. Gegen 7.05 Uhr war ein 60-jähriger Busfahrer mit seinem Linienbus auf der Landsberger Straße in Dießen unterwegs, als ihm der Sturm eine Bauzaunkomponente in die rechte Seite der Fahrzeugfront wehte. Dadurch entstand am Bus ein Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro. Sowohl der Busfahrer als auch seine drei Fahrgäste blieben glücklicherweise unverletzt.

Etwa fünf Minuten früher war es fast an derselben Stelle auch schon zu einem Unfall gekommen, weil der starke Wind eine andere Bauzaunkomponente so erfasst hatte, dass sie in die Fahrbahn ragte. Ein 58-jähriger Mann touchierte das Teil mit dem rechten Außenspiegel seines Autos und handelte sich dadurch einen Schaden von rund 300 Euro ein.

Ein Autofahrer fährt bei Holzhausen in ein stehendes Unfallauto

Um 16.15 Uhr befuhr ein 46-jähriger Mann auf der Kreisstraße LL3 auf Höhe Waldhof aufgrund einer Windböe und der winterlichen Straßenverhältnisse alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte mit seinem Auto eine Baumreihe. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird mit etwa 1500 Euro angegeben.

Gegen 14.20 Uhr war ein 59-jähriger Mann auf der Staatsstraße 2055 von Holzhausen in Richtung Utting unterwegs, als er kurz nach der Einmündung Am Dexenberg mit seinem Auto wegen der Schneeverwehungen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam, mit einem Verkehrszeichen kollidierte und schließlich auf einem Acker zum Stehen kam. Sachschaden: rund 4000 Euro. An derselben Stelle ereignete sich etwa zwei Stunden später, gegen 16.45 Uhr, ein weiterer Verkehrsunfall auf die gleiche Weise.

Diesmal war es ein 40-jähriger Mann, der von Holzhausen in Richtung Utting am Ammersee unterwegs war und aufgrund der Witterungsverhältnisse alleinbeteiligt mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam. Kurioserweise kollidierte der Wagen mit dem noch vom vorhergehenden Unfall an der Unfallstelle liegengebliebenen Pkw. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro.

Frau schätzt bei Greifenberg die Situation falsch ein

Gegen 20.45 Uhr wollte eine 22-jährige Frau mit ihrem Auto von der Kreisstraße LL1 nach links auf die A96 abbiegen. Da ein entgegenkommender Wagen sehr langsam unterwegs war, dachte die Frau, er wolle auch auf die Autobahn auffahren und setzte. daher zum Abbiegen an. Da der 61-Jährige aber geradeaus weiterfuhr, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sachschaden: rund 800 Euro.