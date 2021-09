Landkreis Landsberg

05:57 Uhr

So läuft der erste Schultag im Landkreis Landsberg

Leopold (mit seiner Mutter Susanne Ertl) hatte seinen ersten Schultag an der Grundschule am Spitalplatz in Landsberg.

Plus Wegen Corona gelten im Kreis Landsberg bei der Einschulung erneut strenge Hygieneregeln. Wie die Kinder und deren Eltern ihren großen Tag erleben.

Von Dominik Stenzel

Das Wetter meint es am Dienstag gut mit den vielen Buben und Mädchen, die im Landkreis Landsberg eingeschult werden. Am Vormittag versammeln sich bei strahlendem Sonnenschein etwa 80 von ihnen – begleitet von ihren Müttern und Vätern und ausgestattet mit Schulranzen sowie Schultüten – auf dem Pausenhof der Landsberger Grundschule am Spitalplatz. Natürlich gelten wegen Corona, wie schon im vergangenen Jahr, strenge Hygienevorkehrungen. Die Freude über den ersten Schultag lassen sich aber weder Kinder noch Eltern nehmen. Es wird jedoch auch Kritik an den weiter strengen Maßnahmen laut.

