So läuft die Saison in den Freibädern im Landkreis Landsberg

Plus Wie läuft die Saison für die Freibäder im Kreis Landsberg? Die Bilanz der Verantwortlichen fällt eher durchwachsen aus – Corona spielt dabei eine untergeordnete Rolle.

Lange war im Frühjahr unklar, wann und unter welchen Corona-Auflagen die Freibäder im Landkreis Landsberg wieder öffnen dürfen. Im Zuge der Lockerung der Maßnahmen im Mai ging es dann aber doch relativ schnell und die Einrichtungen verloren im Grunde nur wenige Wochen. Im LT ziehen die Verantwortlichen eine erste Bilanz und die fällt durchwachsen aus. So lange haben die Bäder in diesem Jahr noch geöffnet.