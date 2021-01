vor 24 Min.

Landkreis Landsberg: Spektakuläre Unfälle auf Schnee und Eis

Die winterlichen Straßenverhältnisse halten derzeit die Verkehrsteilnehmer auf Trab. Im Landkreis Landsberg ereignen sich zwei spektakuläre Unfälle.

Von Dominic Wimmer

Am schneereichen Dienstag haben sich im Landkreis Landsberg zwei weitere spektakuläre Unfälle ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war eine 26 Jahre alte Autofahrerin gegen 13.20 Uhr auf der Bundesstraße im Bereich Landsberg in Richtung Schongau unterwegs. Die Frau befuhr die linke von zwei Fahrspuren, als ihr ein Kleintransporter entgegenkam, der auf der winterglatten Fahrbahn leicht ins Schleuern geriet. Der Transporterfahrer brachte sein Fahrzeug jedoch wieder unter Kontrolle. Doch die 26-Jährige geriet daraufhin ins Schleudern und mit ihrem Wagen auf die rechte Spur.

Dabei streifte der Pkw einen Lastwagen, kam anschließend von der Straße ab und überschlug. Das Auto blieb im parallel zur B17 verlaufenden Gleisbereich liegen. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 25.500 Euro.

Bei Hurlach überschlägt sich ein Auto mehrfach

Am Dienstagabend überschlug sich dann bei Hurlach ein Auto mehrfach. Wie die Polizei mitteilt, war ein 21 Jahre alter Autofahrer auf der Kreisstraße LL20 von Kaufering in Richtung Hurlach unterwegs. Aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der Pkw blieb letztendlich auf dem Dach liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

