Tödliches Unglück auf Baustelle in Denklingen: Gutachten liegt vor

Im Oktober 2020 verunglücken vier Arbeiter auf einer Baustelle in Denklingen tödlich. Nun ist das Sachverständigengutachten bei der Staatsanwaltschaft eingegangen.

Es war ein schrecklicher Unfall, der viele Fragen aufwirft. Mitte Oktober vergangenen Jahres sind vier Männer auf einer Baustelle in Denklingen von einer einstürzenden Betondecke getötet worden. Die Ursachen des Unglücks werden noch immer untersucht. Jetzt liegt laut Polizei das Gutachten eines Sachverständigen vor.

Bei dem schweren Betriebsunfall kamen am 16. Oktober 2020 vier Bauarbeiter ums Leben. Ein weiterer Mann wurde damals leicht verletzt. Nach damaligen Erkenntnissen führten mehrere Arbeiter zum Zeitpunkt des Unglücks Betonarbeiten an einer Decke durch, die zwei Gebäude einer Firma miteinander verbinden sollte. Ein 16-jähriger, ein 34-jähriger und zwei 37-jährige Arbeiter, die sich zuvor auf beziehungsweise unterhalb der Betondecke aufgehalten hatten, wurden durch Trümmer und Beton verschüttet. Warum die Schalung der Decke in sich zusammenstürzte, war den Ermittlern zufolge damals unklar. Aus diesem Grund hatte die Staatsanwaltschaft Augsburg ein Gutachten in Auftrag gegeben.

In Denklingen sind vier Männer auf einer Baustelle ums Leben gekommen. Polizeisprecher Andreas Aichele erklärt, was dort passiert ist. Video: Thorsten Jordan

Wie die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck nun mitteilt, liegt das Gutachten jetzt bei der Staatsanwaltschaft vor. Derzeit werde es ausgewertet, möglicherweise werden in der Folge weitere Ermittlungen in Auftrag gegeben, hieß es von Seiten der Polizei. Zum Inhalt des Gutachtens machten die Ermittler bislang noch keine Angaben.

Mehr Fotos vom Großeinsatz in Denklingen:

16 Bilder Betondecke stürzt auf Baustelle ein: Der Großeinsatz der Rettungskräfte Foto: Thorsten Jordan

In der Gemeinde, im Landkreis und in der Region war die Betroffenheit und die Anteilnahme nach dem tragischen Unglück groß. Auch als Reaktion darauf hat die Gemeinde Denklingen die Gründung einer Stiftung beschlossen. Die neue Bürgerstiftung Denklingen-Epfach-Dienhausen soll auf Dauer angelegt sein, sagt Bürgermeister Andreas Braunegger. Das eingenommene Geld solle als Sofortmaßnahme und Notfallhilfe für Menschen verwendet werden, die von einem schweren Schicksalsschlag, wegen eines Unfalls, Krankheit oder einer Behinderung auf Unterstützung angewiesen seien. (lt)

Lesen Sie dazu auch: