Unwetter-Bilanz: Hagel und Starkregen im Kreis Landsberg

Am Montagabend zieht ein heftiges Unwetter über den Landkreis Landsberg. In Weilheim schlägt der Blitz in eine Wohnung ein.

Am Montagabend ist ein Unwetter mit Hagel und Starkregen über den Landkreis Landsberg gezogen. Einige Ortschaften traf es stärker, andere blieben verschont. In Weilheim sorgt ein Blitzschlag für hohen Sachschaden.

Zwischen 21 und 22 Uhr zog das Unwetter am Montag über den Landkreis. Im Landsberger Westen hagelte es gegen 21 Uhr kleine Körner, während wenig später im Osten der Stadt deutlich größere Hagelkörner niedergingen. Zudem regnete es innerhalb kürzester Zeit sehr viel, im Landsberger Westen rund 20 Millimeter, also 20 Liter pro Quadratmeter.

So groß waren die Hagelkörner im Landsberger Osten. Foto: Thorsten Jordan

Schwer vom Hagel getroffen wurden unter anderem Apfeldorf und Reichling. Gisela Klöck aus Reichling war am Dienstagmorgen immer noch traurig, weil ihre Pflanzen im Garten innerhalb weniger Minuten vom Hagel zerstört wurden. Zudem seien alle Früchte von den Bäumen gefallen. In Reichling habe es teilweise so stark geregnet, dass das Wasser auf den Straßen nicht mehr ablaufen konnte und sich kleine Bäche bildeten.

Ähnliches berichten Nutzer aus dem Landkreis Landsberg auf der Facebook-Seite „Du kommst aus Landsberg wenn ...“. Dabei reichen die Beschreibungen der Hagelkörner von erbsengroß bis golfballgroß. Alle schildern, dass der Hagel nur für kurze Zeit über den jeweiligen Orten niederging.

In Apfeldorf werden Keller leergepumpt

Nach Angaben von Kreisbrandrat Johann Koller hatte die Feuerwehr in Apfeldorf am meisten Einsätze. „Dort war Land unter“, sagt Johann Koller. Es mussten einige Keller leergepumpt werden. Das bestätigt auch Bürgermeister Gerhard Schmid auf Nachfrage unserer Zeitung. Hagel und Regen seien richtig heftig gewesen und das Wasser sei auf den Straßen stellenweise nicht mehr in den Kanal abgelaufen. Ansonsten war es im Landkreis Landsberg, zumindest was die Feuerwehr-Einsätze angeht, ruhig gewesen, sagt Johann Koller. Und auch bei der Landsberger Polizei waren am Montagabend keinen nennenswerten Einsätze zu verzeichnen gewesen.

Blitz verursacht Wohnungsbrand in Weilheim

Vermutlich durch einen Blitzeinschlag während des Gewitters wurde eine Wohnung in Weilheim teilweise in Brand gesetzt. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung und konnte mehrere Brandherde ausfindig machen. Jedoch war ein Ablöschen nicht erforderlich, weil durch den Blitzeinschlag Wasserzähler herausgerissen worden waren und das austretende Wasser die aufkommenden Flammen ablöschte, teilt die Polizei mit. Allerdings wurden auch die unteren Wohnungen durch das viele Wasser in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 30.000 Euro beziffert.