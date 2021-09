Landkreis Landsberg

vor 16 Min.

Wahl: Der AfD-Kandidat kritisiert das EU-Projekt

Plus Rainer Gross aus Gauting will für die AfD im Wahlkreis Starnberg-Landsberg in den Bundestag einziehen. Welche Themen ihm wichtig sind.

Von Thomas Wunder

Rainer Gross kandidiert das erste Mal für den Bundestag. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Kandidat der AfD im Wahlkreis Starnberg-Landsberg-Germering ab Herbst im Parlament in Berlin sitzen wird, ist äußerst gering. Denn der 61-Jährige bewirbt sich nur als Direktkandidat, auf der Landesliste hat er anderen den Vortritt gelassen. „Ich bringe mich ein“, sagt Gross über den Wahlkampf und seine Position innerhalb der Partei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen