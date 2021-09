Wahl in Landsberg: Auch Carmen Wegge (SPD) zieht in den Bundestag ein

Platz 20 auf der Landesliste reicht für die SPD-Kandidatin: Dank der Stimmenzuwächse ihrer Partei schafft auch Carmen Wegge den Sprung in den Bundestag.

Aus dem Wahlkreis Starnberg-Landsberg schafft es neben dem direkt gewählten Abgeordneten Michael Kießling ( CSU) eine weitere Kandidatin in den Bundestag: Carmen Wegge ( SPD) wird dem neuen Parlament ebenfalls angehören. Dank der Zweitstimmenzuwächse der SPD in Bayern (plus 2,7 Prozentpunkte auf 18 Prozent) geht die bayerische SPD mit 23 Abgeordneten gestärkt in die neue Legislaturperiode. Mit dabei wird auch die Direktkandidatin in Starnberg-Landsberg, die 32-jährige Juristin Carmen Wegge sein - und zwar dank ihres 20. Platzes auf der Landesliste der SPD.

Nicht gereicht hat es dagegen für Britta Hundesrügge (FDP), die auf Platz 18 der FDP-Landesliste stand. Die bayerischen Liberalen werden 14 Abgeordnete nach Berlin entsenden.

Insgesamt wird es 116 bayerische Abgeordnete geben. Stärkste Partei ist die CSU, die zwar nur 31,7 Prozent der Zweitstimmen erhielt, aber 45 von 46 Direktmandaten gewann. Dadurch kamen den anderen Parteien wiederum zahlreiche Ausgleichsmandate zu, was die Chancen von Carmen Wegge erhöhte, in den Bundestag zu kommen. (ger)

