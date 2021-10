Weiterer Covid-Todesfall im Landkreis Landsberg

Ein neuer Todesfall und eine kaum veränderte Inzidenz: So ist die Corona-Lage im Landkreis Landsberg.

Eine weitere Person ist im Landkreis Landsberg im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Das teilte das Landratsamt am Dienstagmorgen mit. Es habe sich um eine hochbetagte Person mit Vorerkrankungen gehandelt, so die Behörde. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Todesopfer, die mit oder an dem Virus starben, auf 77.

Aktuell sind im Landkreis Landsberg nach Angaben des Landratsamtes 207 Infizierte beziehungsweise positiv Getestete in Quarantäne. Hinzukommen 86 enge Kontaktpersonen, die isoliert sind. Der Inzidenzwert liegt nahezu unverändert bei 79,3. Im Vergleich zum Vortag wurden vier Neuinfektionen registriert.

Im Klinikum Landsberg werden aktuell vier Covid-19-Patienten behandelt, zwei von ihnen auf der Intensivstation. (wimd)