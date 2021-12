Zwei Covid-Todesopfer und hohe Infektionszahlen im Landkreis Landsberg

Aktuell stirbt jeden Tag im Landkreis Landsberg mindestens eine Person im Zusammenhang mit Covid-19. Es gibt auch zahlreiche neue Infektionsfälle.

In der vierte Corona-Welle steigt die Zahl der Covid-Todesfälle deutschlandweit stark an und auch die Hospitalisierungsrate nimmt zu. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) meldeten die Gesundheitsämter der Länder binnen 24 Stunden 446 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Auch im Landkreis Landsberg wurden zwei Todesopfer gemeldet, die mit oder an Covid-19 starben. Die Zahl der Pandemieopfer stieg damit auf 104. Außerdem wurden 101 neue Infektionsfälle gemeldet, wie aus dem Dashboard des RKI hervorgeht.

Der Inzidenzwert (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) stieg im Landkreis Landsberg auf 596,6.

