vor 35 Min.

Landsberg: Auto überschlägt sich auf der B17

Auf der B17 bei Landsberg hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Ein Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Von Thomas Wunder

Am Samstagvormittag hat sich am großen Kreisverkehr im Westen Landsbergs ein spektakulärer Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 25-Jähriger aus Weilheim mit seinem Auto aus dem Kreisverkehr auf die B 17 in Richtung Augsburg auf. Dabei beschleunigte er bei nassen Straßenverhältnissen offenbar so stark, dass der Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und im Grünstreifen auf dem Dach liegen blieb.

Der Fahrer blieb unverletzt, sein Pkw wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Ein weiterer Unfall ereignete sich Sonntagnacht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der B 17 bei Igling zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei kam eine 21-jährige Landsbergerin gegen 2.15 Uhr mit ihrem Wagen am Ende einer lang gezogenen Linkskurve ins Schleudern und letztlich nach rechts von der Fahrbahn ab.

Die Fahrerin verletzte sich dabei leicht, ihre 22-jährige Beifahrerin erlitt einen Schock. Beide Frauen kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro.

Themen folgen