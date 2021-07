CSU Landsberg sucht Nachfolger für Ex-OB Neuner

Plus Der Landsberger CSU-Ortsverband wählt einen neuen Vorsitzenden. Warum der frühere Oberbürgermeister sein Amt abgibt.

Es ist das einzige politische Amt, das Mathias Neuner noch innehat. Der ehemalige Oberbürgermeister ist Vorsitzender des CSU-Ortsverbands Landsberg. Bis Dienstag. Dann finden Neuwahlen statt. Der 55-Jährige tritt nicht mehr an. Ein Nachfolger steht aber schon parat und will nur für eine Übergangszeit tätig sein.