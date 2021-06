Corona-Kunst in Landsberg: Ralf Sartori und der Tango

Plus Kulturschaufenster nennt sich ein neues Kulturformat in Landsberg. Immer mit dabei ist der argentinische Tango – und der Tanzlehrer und Autor Ralf Sartori.

„Tango ist ein rätselhafter innerer Zustand, der den eng umschlungenen Paaren gehört“, so schreibt Ralf Sartori in einem seiner Tango-Bücher. Der Münchner Tanzlehrer und Autor hat mit seiner Tanzpartnerin Andrea Nisch aus Landsberg, Gastronomin und Malerin, ein neues, aus den Einschränkungen der Corona-Pandemie geborenes Kulturformat geschaffen, das auch nun, wo Lockerungen gelten, fortgesetzt werden soll: das Kulturschaufenster.