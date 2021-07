Landsberg

Corona im Kreis Landsberg: „Viele sterben an gebrochenem Herzen“

Plus Die Corona-Pandemie fordert im Landkreis Landsberg bislang 71 Todesopfer. Der Umgang mit dem Thema Tod, die Trauerarbeit und vieles mehr verändern sich.

Von Dagmar Kübler

Das Coronavirus hat unser Leben verändert. In einer Serie erzählen uns jeden Monat Menschen aus dem Landkreis Landsberg, wie sie die Corona-Krise erlebt haben. 2020 und 2021 werden vielen auch als die Jahre in Erinnerung bleiben, in denen wir täglich mit Sterbezahlen konfrontiert wurden. „Rosige Zeiten“ also für Bestatter? Weit gefehlt, erfuhr das LT im Gespräch mit Bestatter Wolfgang Engelmann aus Landsberg.

