Landsberg

17:48 Uhr

Das Edeka-Zentrallager in Landsberg wird weiter wachsen

Edeka Südbayern will sein Logistikzentrum im Frauenwald in Landsberg erweitern.

Plus Die Firma Edeka erweitert ihr Logistikzentrum im Frauenwald in Landsberg. Die Planungen der Stadt sehen in dem Bereich aber noch weitere Veränderungen vor.

Von Thomas Wunder

Das Zentrallager von Edeka Südbayern im Landsberger Frauenwald wird weiter wachsen. Anfang August vergangenen Jahres hatte unsere Zeitung erstmals darüber berichtet, dass sich das Unternehmen Richtung Osten erweitern möchte. In der jüngsten Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses des Stadtrats wurde nun ein Vorentwurf für den Bebauungsplan „Frauenwald V“ für ein 18 Hektar großes Areal vorgestellt. Was dort künftig alles Platz finden soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

